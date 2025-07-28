В Волоколамске прошел Кубок города по футболу среди мужских команд

26 июля на стадионе «Текстильщик» встретились давние соперники — волоколамские футбольные команды «Красное Знамя» и «Гвардия». Игра за кубок Волоколамска оказалась принципиальной и напряженной: победителя смогли определить только по серии послематчевых пенальти, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал держал зрителей в напряжении с первых минут. Футболисты показали упорную борьбу за каждый мяч, создавая острые моменты у ворот друг друга. Основное время завершилось ничьей 2:2 — «Гвардия» сравняла счет всего за три минуты до финального свистка.

Победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Нервы оказались крепче у игроков «Красного Знамени», которые точнее реализовали удары с одиннадцатиметровой отметки и завоевали главный трофей турнира.

Сразу после окончания драматичного поединка состоялась торжественная церемония награждения. Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников вручил победителям кубок, золотые медали и почетные грамоты.

Команда «Гвардия» получила серебряные медали за второе место.

В своем поздравительном слове Сергей Шорников отметил высокий уровень игры обеих команд и поблагодарил футболистов за зрелищный матч, который стал настоящим украшением праздничной программы Дня города. Особую благодарность он выразил тренерскому составу команд за качественную подготовку спортсменов.

Турнир «Кубок города» традиционно проводится в рамках празднования Дня Волоколамска и является одним из самых популярных спортивных событий округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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