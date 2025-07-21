В Волоколамске прошел футбольный турнир памяти тренера Копылова

19 июля на футбольном поле в селе Осташево Волоколамского округа прошел турнир памяти выдающегося футбольного тренера Александра Копылова. Спортсмены из нескольких округов Подмосковья сыграли в футбол и волейбол, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников мероприятия приветствовал первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он рассказал о том, что первый турнир в 2020 году собрал всего четыре команды. В этот раз участвовали уже 10 команд из Волоколамского округа, Шаховской и Лотошино.

«Это еще одна возможность сохранить память о спортсмене и тренере Александре Копылове. Он жив в наших сердцах, и те, кому посчастливилось его знать, вспоминают о нем с теплотой. Его воспитанники любили и уважали его, ведь он учил их не только мастерству игры, любви к спорту, но и быть настоящими людьми», — отметил Сергей Шорников.

По традиции, спортивную часть праздника начали с награждения. Благодарственными письмами отметили местных предпринимателей за благотворительную и спонсорскую деятельность, многолетний вклад в развитии сферы культуры и спорта в Волоколамском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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