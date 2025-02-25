В Волоколамске прошел ежегодный открытый турнир по армрестлингу

В турнире по армрестлингу приняли участие более 60 спортсменов из Волоколамска, Лотошино, Шаховской, Клина, Серпухова, Талдома, Истры и Можайска. На соревнования также приехали представители Орловской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тверской и Смоленской областей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников и болельщиков приветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она поздравила всех присутствующих с Днем защитника Отечества и пожелала честной борьбы.

Поединки состоялись в шести весовых категориях и трех возрастных группах.

В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом:

1 место — команда Лотошино,

2 место — Брянская область,

3 место — Калужская область.

В абсолютной весовой категории победителем стал Михаил Рябоконь из Истринского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.