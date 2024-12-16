В Волоколамске 22 декабря пройдет ежегодный лыжный забег

Участие бесплатное. Также бесплатно на автодроме можно взять лыжи и ботинки в прокат, однако для гарантированной брони инвентаря нужно заранее подать заявку на почту pr@moscowraceway.com (с пометкой «Лыжная Гонка») или по телефону +7 (495) 775-38-37.

Расписание соревнований на 22 декабря:

10:00 – 11:30 — регистрация участников,

11:30 — старт лыжной гонки (дистанция — 4 км),

12:30 –13:00 — награждение победителей,

13:15 – 16:00 — свободное катание по трассе.

По итогам лыжного забега все призеры получат подарки от автодрома и давнего партнера автодрома — торгового центра «Спортхит».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.