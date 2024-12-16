В Волоколамске 22 декабря пройдет ежегодный лыжный забег
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (СМИ "Волоколамск сегодня")
На автодроме Moscow Raceway под Волоколамском 22 декабря пройдет ежегодный лыжный забег, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участие бесплатное. Также бесплатно на автодроме можно взять лыжи и ботинки в прокат, однако для гарантированной брони инвентаря нужно заранее подать заявку на почту pr@moscowraceway.com (с пометкой «Лыжная Гонка») или по телефону +7 (495) 775-38-37.
Расписание соревнований на 22 декабря:
- 10:00 – 11:30 — регистрация участников,
- 11:30 — старт лыжной гонки (дистанция — 4 км),
- 12:30 –13:00 — награждение победителей,
- 13:15 – 16:00 — свободное катание по трассе.
По итогам лыжного забега все призеры получат подарки от автодрома и давнего партнера автодрома — торгового центра «Спортхит».
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