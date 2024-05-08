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В Волоколамске 11 мая пройдет первый этап Кубка РФ по кольцевым автогонкам

Волоколамский городской округ 11 мая примет этап-открытие Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования соберут на автодроме «Moscow Raceway» сильнейших пилотов страны, которым предстоит преодолеть дистанцию в 500 км. В турнире примут участие звездные гонщики, одними из фаворитов являются экс-пилоты «Формулы 1» Виталий Петров и Сергей Сироткин.

​Кроме того, в старте примут участие порядка 20 сильнейших экипажей страны, представляющие такие команды, как «SMP Racing», «X-Motorsport», «YADRO Motorsport», «ШИШКОЙЛ», «Кэпитал Рэйсинг Тим», «BALCHUG RACING», «Искра Моторспорт», «Mazda Karting Academy», «Балашихинский УЦ ДОСААФ РФ» и другие.

​Московскую область представят: Виктор Шайтар («YADRO Motorsport»), Кирилл Киракозов («BALCHUG RACING»), Андрей Солуковцев («Искра Моторспорт»), Николай Виханский («Балашихинский УЦ ДОСААФ РФ»).

В качестве почетных гостей заезд посетят: министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, чемпион мира по автоспорту, победитель гонки «Леман 24» Алексей Басов, руководитель программы развития российского автоспорта СМП Рэйсинг Борис Ротенберг, президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов и депутат Госдумы Антон Немкин.

Прямая трансляция автогонки будет доступна всем зрителям сайтов «Матч ТВ», «Sportbox» и «СМП Рэйсинг».

Место проведения: Московская область, Волоколамский округ, деревня Шелудьково, дом № 39, автодром «Moscow Raceway».

Первый этап Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам на выносливость состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.