В Вологде готовятся к открытию катка на площади Революции

сегодня в 15:12

Мэр Вологды Андрей Накрошаев в своем Telegram-канале рассказал, что на площади Революции стартовала заливка льда для ледового комплекса «Зимняя сказка», который уже на 70% готов, сообщает «Бриф24» .

Лед укладывается слоями до достижения толщины 10-12 см, после чего будет задействована машина для заливки льда. Завершены также монтаж павильонов, электросистем, основания катка и холодильного оборудования.

В данный момент идут работы по установке декоративных бортиков, пункта охраны, а также звукового и светового оборудования, включая экран.

Открытие катка намечено на 25 декабря. Праздничная церемония будет сопровождаться ледовым шоу Ирины Слуцкой, организованным Правительством области совместно с компанией «ФосАгро».