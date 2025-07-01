В Видном прошел турнир по баскетболу, посвященный памяти выдающихся тренеров

Во Дворце спорта «Видное» состоялся открытый Кубок по баскетболу, посвященный памяти выдающихся тренеров Михаила Груздева, Александра Клочкова и Анатолия Матюхина, внесших огромный вклад в развитие этого вида спорта в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Этот Кубок — прекрасная традиция увековечивания памяти замечательных наставников, внесших огромный вклад в развитие баскетбола, популяризацию спорта среди молодежи и повышение уровня подготовки спортсменов. Именно такие мероприятия, которые проводятся в рамках проекта „Успех V единстве поколений“, помогают вдохновлять юных игроков и привлекать больше внимания к прекрасному виду спорта — баскетболу!» — отметил руководитель Общественной приемной по защите прав предпринимателей МО в ЛГО, депутат Совета депутатов городского округа Владислав Рымша.

Уточняется, что турнир, ставший значимым событием в спортивном календаре Ленинского округа, был организован Центром физкультуры и спорта «Лидер» при активном участии старшего тренера команды «Видное» Ильи Трофимовского. Почетными гостями, открывшими турнир, стали Владислав Рымша, Моисей Шамаилов, почетный гражданин Ленинского городского округа и заслуженный работник культуры России, а также родные и друзья прославленных тренеров.

Память о Михаиле Груздеве, Александре Клочкове и Анатолии Матюхине навсегда останется в сердцах их воспитанников и всех любителей баскетбола в Ленинском округе. Эти тренеры внесли неоценимый вклад в развитие этого вида спорта, воспитали не одно поколение талантливых спортсменов и своим примером вдохновляли молодежь на занятия спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.