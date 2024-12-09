В турнире по киокусинкай-карате в Подольске поучаствовали около 300 спортсменов

В Подольске в микрорайоне Климовск в МБУ ФСК «Заречье» прошел турнир «Кубок Подольской школы» по киокусинкай среди мальчиков, девочек, юношей, девушек по кумитэ. В нем приняли участие дети в возрастных категориях 3-4-5, 6-7 лет, 8-9 лет, 10-11, 12-13 лет. Всего приехало около 300 спортсменов из разных клубов Подольска, Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победителей награждали кубками, медалями и дипломами за призовые места. Тех, кто не смог подняться на пьедестал, мотивировали кубками и дипломами участников.

В тренировочный процесс по карате помимо тренировок входят экзамены на пояса, самурайские дни (моделирование соревнований), соревнования, внетренировочные мероприятия, помогающие сплотить команду.

Ранее в Подольске более 200 юных каратистов сразились за кубок Самурая в спортивной школе «Пахра». Там прошли учебно-тренировочные сборы для юных каратистов в возрасте от шести до девяти лет. Также состоялись соревнования по карате кёкусинкай среди ребят старше 10 лет. В них приняло участие 220 спортсменов из Подольска и других округов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.