В Центральном парке Реутова пройдет спортивный уикенд

Центральный парк городского округа Реутов 8 и 9 февраля станет местом встречи для всех, кто любит спорт и активный отдых. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Спорт для всех» — это два дня насыщенной программы с играми, мастер-классами и спортивными активностями для всей семьи. Здесь каждый найдет занятие по душе: от командного биатлона до увлекательных мастер-классов по фигурному катанию и хоккею.

В субботу, 8 февраля, парк оживет с самого утра. С 10:00 до 14:00 на интерактивной площадке «Энергия движения» можно будет попробовать свои силы в различных спортивных развлечениях, а любителей командных игр ждет биатлон. В 11:00 пройдет семейная зарядка под руководством чемпиона России по легкой атлетике Константина Зуева, а сразу после нее — фан-забег с сообществом БелкиRunners. Детей порадует анимационная программа «Спортивные приключения» (11:30–12:30), а все гости смогут согреться горячим чаем на станции «С медом да вареньем». Завершат день танцевальный мастер-класс и химическое шоу.

В воскресенье, 9 февраля, программа продолжится. Утром маленькие фигуристы смогут освоить каток, а с 11:00 начнется зарядка с чемпионами по самбо Вадимом Дедовым и Алексеем Зайцевым. В это же время стартует турнир по волейболу и фотовыставка «Наши чемпионы». Для юных участников пройдет мастер-класс по фигурному катанию, а для любителей хоккея — тренировка «Забей шайбу!».

Для участия в турнире по волейболу и мастер-классе по фигурному катанию необходима предварительная запись по номеру: +7 926 690-16-33.

Все мероприятия рассчитаны на взрослых и детей любого возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.