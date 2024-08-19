В Центральном парке Люберец появится аллея звезд люберецкого спорта

В Центральном парке Люберец появится аллея выдающихся спортсменов городского округа. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«На стендах аллеи размещены фотографии представителей 38 различных видов спорта, популярных в нашем округе. С одной стороны расположены фотографии лучших тренеров, с другой — выдающихся спортсменов по итогам 2023 года», — отметил Владимир Волков.

Глава добавил, что каждый год стенды будут обновляться.

Также Владимир Волков отметил, что на каждой фотографии размещён QR-код: наведя на него камеру, можно записаться в соответствующую секцию или задать интересующие вопросы представителям спортивных объединений.

Отметим, всего на территории городского округа Люберцы свою деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют более 70 общественных и коммерческих организаций — это спортивные федераций, клубы, фитнес-центры. Они культивируют 80 видов спорта. В округе работают три спортивные школы олимпийского резерва, общее количество занимающихся в которых достигает почти 3 000 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.