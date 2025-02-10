В Центральном парке Королева пройдет зимний спортивный праздник

С 10 по 16 февраля в парках Королева запланировано множество мероприятий: помимо еженедельных активностей гостей парка ждет всеми любимый уже традиционный семейный праздник «Сретенские игры», который пройдет в субботу, 15 февраля, в Центральном городском парке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

По системному расписанию для жителей подготовлены еженедельные будние занятия клуба «Активное долголетие», занятия по шахматам, сянцы и го, а также увлекательные уроки по астрономии проекта «Шаг в Космос» с последующими наблюдениями в телескоп. Просим обратить внимание, что на этой неделе время урока смещается на час.

Кроме того, интерактивный павильон «Космос» открыт для гостей парка в вечернее время после 18 часов, в котором на этой неделе пройдут: камерный вечер «Пушкин: любовь и рифмы», занимательные игры в настолки, развитие словарного запаса в рамках разговорного клуба по английскому языку, обсуждения жизни и творчества Иосифа Бродского в рамках литературного клуба, пятничный традиционный киновечер.

В парке «Костино» гостей ждут по вторникам, четвергам и субботам бодрые зарядки для малышей и их родителей, что способствует поддержанию здорового духа и отличного настроения. А в выходные дни регулярно проходят интерактивные программы для детей: по субботам начало с 12 часов, в воскресенье — с 15 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.