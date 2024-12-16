В Талдомском округе состоялась Спартакиада школьников по баскетболу

Закончилась Спартакиада школьников по баскетболу среди спортивных клубов Талдомского городского округа, и это событие стало настоящим праздником для юных спортсменов. Соревнования проходили на базе дворца спорта «Антей» поселка Запрудня Талдомского округа и собрали участников из 5-9 классов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В результате напряженной борьбы среди юношей, призовые места распределились следующим образом: 1 место заслуженно заняла команда МОУ «Запрудненская гимназия», которая продемонстрировала выдающуюся игру и командный дух. На втором месте расположилась МОУ СОШ 2, а бронзовым призером стали учащиеся МОУ Вербилковская СОШ. Эти школы показали достойный уровень подготовки и стремление к победе, что свидетельствует о высоком уровне баскетбольного мастерства среди молодого поколения.

В командном зачете также доминировала МОУ «Запрудненская гимназия», завоевав первое место. На втором месте оказалась команда МОУ СОШ 3 г. Талдома, а третье место вновь досталось МОУ Вербилковская СОШ. Эти результаты говорят о высоком уровне подготовки и духе командной игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.