В Талдоме прошел любительский турнир по батон-твирлингу и выступлению мажореток

Ранее в спортивном комплексе «Атлант» Талдомского округа прошел масштабный межрегиональный любительский турнир, собравший лучших спортсменов по батон-твирлингу и выступлению мажореток. Это событие стало настоящим праздником для любителей активного и зрелищного спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором турнира выступила ассоциация «Национальная любительская спортивная лига батон-твирлинга и мажореток».

Турнир собрал около 150 участников из различных городов, которые показали свои навыки и талант на одном из самых интересных этапов соревнований.

«Такие мероприятия вносят значительный вклад в развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и раскрытие творческого потенциала нашей молодежи», — поприветствовал участников соревнования глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Батон-твирлинг, как яркий и динамичный вид спорта, привлек внимание зрителей своей зрелищностью и креативными постановками. Участникам удалось не только продемонстрировать мастерство, но и поделиться зарядом энергии с болельщиками.

Второй частью мероприятия стали выступления мажореток, которые порадовали зрителей яркими костюмами и эмоциональными танцевальными номерами. Слаженность команд и артистизм девушек создали неповторимую атмосферу праздника. Зрители поддерживали участников и искренне радовались за каждого из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.