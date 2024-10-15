В Талдоме 19 октября пройдет спортивное мероприятие «Большие Гонки- 2024»

В этом году принимают участие более 120 медиков. Среди них: врачи, фельдшера, медицинские сестры и братья, рентген-лаборанты и другие специалисты. Заявки на участие подали 20 команд из городов: Дубна, Талдом, Химки, Дмитров, Чехов, Истра, Клин, Пушкино, Щелково, Балашиха, Домодедово, Солнечногорск, специалисты из МОНИКИ, Подмосковного центра крови, ФОМС и др.

Программой спортивных соревнований предусмотрены различные эстафеты, конкурсы, гонки, преодоление препятствий, упражнения на силу и выносливость. Победители получат суперкубок и главные призы — 6 велосипедов для каждого участника команды. Спортивное событие проходит при поддержке министерства здравоохранения региона и Московской областной организации профсоюза РЗ РФ, а в роли организаторов выступают Дубненская больница и Талдомская профсоюзная организация.

«В Талдомском округе спортивное мероприятие объединяет медицинских работников Подмосковья уже более 10 лет. С каждым разом желающих принять участие становится больше, а следовательно, и растет количество команд и самих участников. Каждый является ярким примером популяризации активного и здорового образа жизни», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.