сегодня в 20:43

В Ступине прошел детский турнир по быстрым шахматам

В Ступине прошел детский турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню героев Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир впервые проходил в торгово-развлекательном комплексе «Курс».

В соревновании приняли участие 35 юных спортсменов из Ступино и Каширы.

«На открытии турнира к участникам шахматной баталии обратились почетные гости — депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и земляк, участник СВО с позывным „Рембо“. Гости пожелали успехов и интересной борьбы в каждой шахматной партии», — рассказал Владимир Россихин, организатор турнира.

В проведении спортивного праздника приняли участие ступинские молодогвардейцы. Активисты Молодой Гвардии «Единой России» также учредили для участников турнира три специальных приза.

«Борьба была напряженной, каждый из юных спортсменов хотел продемонстрировать все, на что способен. В трех возрастных группах лидеры набрали почти одинаковое количество очков. Желаю ребятам успехов и новых достижений!» — сказал Алексей Горбачев, лидер ступинских молодогвардейцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.