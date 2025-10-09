В Ступине стартовали соревнования по волейболу в рамках Единой школьной лиги

8 октября прошли первые соревнования сезона Единой школьной лиги по волейболу, их открыли юноши группы А: команды школ № 2 и № 5, лицеев № 1 и № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Перед нами стояла задача подготовить команду к школьной спортлиге. Ребят отбирали по их умению играть, готовили после уроков, в течение каникул. В команде шесть основных игроков и запасной. Все спортсмены приняли участие. Сегодня мы играли с лицеем № 2 и одержали победу», — рассказала Татьяна Седова, учитель физической культуры школы № 2.

Школы, участвующие в соревнованиях, поделены на 4 группы: «А» и «Б» — городские школы, «В» и «Г» — сельские. В финале победители городских и сельских школ сразятся друг с другом за I место.

«Волейбол — хороший вид спорта. Сегодня мы играли со второй школой, они сильные соперники. К сожалению, мы проиграли, но у нас еще есть шанс их догнать в дальнейшем. Сильными сторонами нашей сборной остаются слаженность, дружба и командная работа», — поделился участник команды лицея № 2 Данила Еремин.

Следующая игра Единой школьной лиги состоится 11 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Семеновское».

В этом году каждый матч транслируется в прямом эфире. Увидеть игры желающие могут в официальной группе Ступинской школьной лиги: https://vk.com/eshlstupino.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.