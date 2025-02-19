В Ступине стартовал этап соревнований по волейболу в рамках единой школьной лиги

В ступинской СОШ № 9 стартовали муниципальные соревнования по волейболу в рамках единой школьной лиги между командами сельских и городских школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ступина.

Единая школьная лига — проект областного Минспорта для популяризации спортивного образа жизни среди молодежи и выявления юных талантливых спортсменов.

Спортивное мастерство продемонстрировали женские команды группы «А» из Ивановской и Малинской школ, городских школы № 8 и лицея № 1.

Юные спортсменки долгое время готовились к играм. С ноября по январь девушки участвовали в школьной спартакиаде. По результатам игр они отобраны на более высокий уровень соревнований.

«Сначала готовились к соревнованиям сельской зоны, затем — непосредственно к школьной лиге. Тренировались три раза в неделю по три часа. Поскольку у нас сборная команда, мы совмещали тренировки, чтобы девочки сыгрывались. Чем команда дружнее и сплоченнее, тем больше возможности выиграть и пройти дальше в финал. Мы видим потенциал ребят, стараемся развить их способности, совершенствовать технику», — рассказала учитель физической культуры Ивановской школы Татьяна Полищук.

Поддержать команды пришли школьные товарищи и ступинские молодогвардейцы.

Муниципальный этап соревнований завершится в марте. Команда-победительница будет представлять округ на региональном этапе соревнований единой школьной лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.