В Ступине прошла семейная спартакиада

На стадионе «Темп» в ступинском парке имени Николая Островского состоялись спортивные состязания среди многодетных семей, посвященные дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В семейной спартакиаде приняли участие 10 многодетных семей округа.

«Проведение семейной спартакиады в преддверии Дня семьи, любви и верности становится доброй традицией. Важно поддерживать многодетные семьи, создавать для них комфортную среду и мероприятия, где они смогут комфортно общаться, обмениваться опытом и секретами в воспитании детей. В этом году среди наших конкурсантов — семья участника СВО. Замечательно, что семьи вместе переносят и счастливые моменты, и трудности, остаются крепкими, сплоченными, дружными и любящими», — сказал начальник управления физической культуры и спорта окружной администрации Руслан Гимазов.

Участники соревнований продемонстрировали слаженную командную работу при прохождении полосы препятствий. Каждый член семьи смог продемонстрировать спортивные таланты, смекалку и целеустремленность.

Участники соревнований получили кубки, медали и памятные подарки.

Команда Тарновых, набравшая наибольшее количество очков, заняла I место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.