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В Ступине прошел епархиальный турнир по шашкам

В спортшколе «Прогресс-Смена» города Ступино состоялся финал епархиального турнира по шашкам среди воспитанников воскресных школ. Соревнования открыл президент федерации шашек России, замруководителя комиссии по физической культуре и спорту, ответственный за развитие физической культуры и спорта в епархиях региона Анатолий Никитин. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Шашки — это неотъемлемая часть русской культуры. Епархиальный турнир по шашкам среди воспитанников воскресных школ имеет большое значение. Он не только популяризирует шашки среди молодежи, но и укрепляет духовные и нравственные ценности, лежащие в основе православия», — отметил Никитин.

По итогам соревнований победу одержала команда из Монастырского благочиния города Чехова. Второе место заняли ребята из Монастырского благочиния городского округа Серпухов, а третье — Ступинское благочиние.

В муниципальном этапе соревнований приняли участие более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. За звание сильнейших боролись 9 команд из всех благочиний региона: Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Все участники отметили высокий уровень организации турнира.

«Это только начало масштабного ежегодного проекта. Мы будем продолжать развивать это направление и ставим цель увеличить количество участников вдвое к следующим соревнованиям», — подчеркнула президент Федерации шашек Московской области Мария Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.