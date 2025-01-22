В Ступине прошел детский турнир по быстрым шахматам

«Юные спортсмены не обладают достаточной усидчивостью для игры в классические шахматы с контролем больше 1 часа каждому игроку на партию. Семь туров длились больше трех часов, но для ребят в пылу шахматной борьбы время пролетело быстро, они не почувствовали усталость к концу спортивного мероприятия», — рассказал организатор турнира Владимир Россихин.

Контроль времени в турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных шахматистов, которые пока не могут играть быстро, как в дисциплине шахмат — блиц.

Итоги подводились по трем группам, на которые были разделены участники в зависимости от силы игры. В старшей группе и среди младших первенствовали представители ступинской спортивной школы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней — I место заняла Варвара Дергачева из спортивной школы Зарайска.

«18 января был дан старт двум самым важным шахматным турнирам года. В открытом чемпионате городского округу Ступино по шахматам принимает участие 8 спортсменов. В первенстве федерации шахмат Ступино по шахматам среди детей — 10 самых сильных детей», — отметил Россихин.

Круговая система проведения турниров и классический контроль, когда шахматная партия может продолжаться больше двух часов, не позволяет проводить больше 1-2 партий в день.

«Эти два турнира завершатся к середине февраля, и мы узнаем имена самых сильных шахматистов городского округа Ступино среди взрослых и детей», — уточнил Россихин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.