В Ступине пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Одной из ярких площадок в день рождения города станет скейтпарк в парке Островского, где 30 августа в 15:00 начнется экстрим-фестиваль «Фристайл фест». Мероприятие соберет любителей экстремальных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатор события — команда Freestyle Times Inc. из Москвы.

«Мы классно проведем время и определим лучшего в GOS турнире среди любителей и лучшего самокатера в заездах по парку. Готовьтесь, мы выдвигаемся, чтобы устроить настоящий праздник!» — прокомментировали предстоящее событие в команде.

Гостей фестиваля ждут два основных блока соревнований. Этап международного тура по скейтбордингу Game of Skate (GOS). Его суть заключается в том, что скейтеры по очереди «загадывают» трюки, а соперники должны их повторить. За каждую ошибку участник получает букву из слова SKATE. Побеждает тот, кто не наберет слово.

Второй блок — соревнования по трюковому самокату в дисциплинах best line (лучшая траектория) и best trick (лучший трюк). У каждого участника будет две попытки по минуте, в зачет пойдет лучший результат. 12+.

Для победителей в обеих дисциплинах предусмотрен призовой фонд. Им вручат спортивные аксессуары от организаторов и администрации.

Тайминг фестиваля расписан по минутам. В 15:00 команда Freestyle Times Inc. начнет с показательного выступления. В 15:10 стартуют заезды на самокатах. Соревнования скейтбордистов начнутся в 16:30, финальные батлы за III место и победу пройдут с 17:30 до 18:00.

Вход для зрителей свободный. 0+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.