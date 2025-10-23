В Ступине продолжаются соревнования по волейболу в рамках единой школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвуют все городские и сельские школы. Они поделены на 4 группы: «А» и «Б» — городские школы, «В» и «Г» — сельские. В финале победители городских и сельских школ сразятся друг с другом за I место. За звание лучших волейболистов сражаются как юноши, так и девушки от 14 лет. Игры продлятся до апреля 2026 года.

«Самые младшие участники в этом сезоне — дети 2011 года рождения. Зачеты будут проводиться отдельно для мальчиков и девочек», — рассказала старший тренер по волейболу СШОР им. В. Боброва Анна Пузанова.

Следующий матч по волейболу состоится 26 октября.

В этом году каждый матч транслируется в прямом эфире. Увидеть игры желающие могут в официальной группе Ступинской школьной лиги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.