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В Ступине 4 января пройдут соревнования по ушатлону

Соревнования по ушатлону пройдут 4 января на стадионе «Металлург» в городском округе Ступино. Ушатлон — необычные соревнования, сочетающие бег или лыжные гонки со стрельбой из лука, сообщила администрация муниципалитета.

Ступино славится любовью к этому виду спорта, и предстоящая гонка обещает собрать большое количество участников.

Спортсменов ждет скоростная трасса, два огневых рубежа и раздельный старт.

Соревнования пройдут в трех категориях: мужчинам в дивизионе «Спортсмен» — предлагается преодолеть 7,5 км, мужчинам дивизиона «Любитель» — 5 км, участницам дивизиона «Отважные девушки» — 5 км. Наказание за промах — штрафной круг — 80 метров.

Зарегистрироваться можно до 3 января.

«В случае недостатка снега, гонку перенесем в парк Островского, а часть лыжной гонки станет забегом», — отмечают организаторы.

При этом изменятся дистанции и категории: для мужчин дивизионы «Спортсмены» и «Любители» объединятся и участникам предлагается преодолеть 4,8 км, а для девушек — 3 км.

Организаторы обещают интересную программу, поддержку волонтеров и точное измерение времени.

Желающие могут принять участие и ощутить атмосферу этих необычных соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.