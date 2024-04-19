В Ступине 21 апреля пройдет финал епархиального турнира по шашкам

В городском округе Ступино 21 апреля состоится финал епархиального турнира по шашкам памяти Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Муниципальный этап соревнований проходил с 30 марта по 14 апреля. Участниками стали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. Организаторами турнира выступают комиссия по вопросам физической культуры и спорта Подольской епархии совместно с федерацией шашек Московской области.

«Шашки — это часть богатого культурного наследия России. Для русского народа они символизируют такие качества, как стратегия, выдержка и терпение. Игру часто сравнивают с реальной жизнью: каждый ход требует внимания и оценки последствий. Главный девиз всех шашистов — «Только вперед!». Соревнования стали пилотным проектом для масштабирования на другие округа», — сказал Никитин.

За призовые места в финале соревнований будут сражаться девять команд из всех благочиний региона: Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Турнир пройдет 21 апреля по адресу: Ступино, улица Куйбышева, дом № 44 (СШ «Прогресс-Смена»). Торжественное открытие намечено на 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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