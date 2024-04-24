В Ступине 1 мая пройдет 72 по счету легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

Для школьников эстафета станет заключительным этапом спартакиады, которая проходила в течение учебного года.

Старт эстафеты в 9:30 на площади имени Ленина в Ступине. Эстафета пройдет в один круг в 12 этапов, из которых по 6 женских и мужских.

В связи с проведением эстафеты с 8:30 до 11:00 в Ступино будут перекрыты дороги:

участок улицы Андропова: от ул. Куйбышева до ул. Пушкина;

участок улицы Куйбышева: от ул. Горького до ул. Чайковского;

участок улицы Чайковского: от ул. Куйбышева до ул. Пушкина;

участок улицы Пушкина: от ул. Чайковского до ул. Горького;

участок улицы Горького: от ул. Пушкина до ул. Куйбышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.