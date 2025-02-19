В спорткомплексе «Искра» Одинцова 22 февраля пройдет турнир по спортивной борьбе

Традиционный турнир по спортивной борьбе, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 22 февраля в универсальном спорткомплексе «Искра» в Одинцово. Участие в соревнованиях примут юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Атлеты выступят в двух дисциплинах — греко-римская борьба и женская борьба. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основными задачами турнира являются популяризация и развитие спортивных единоборств, повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. Соревнования стартуют в 10:00, парад участников запланирован на 11:00. Победители будут определяться в каждой весовой категории в соответствии с действующими правилами объединенного мира борьбы (UWW).

Участники, занявшие призовые места в каждой из весовых категорий, будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Также организаторам учреждены ценные призы и грамоты в отдельных номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Приходите поддержать юных борцов. Вход на соревнования — свободный. Адрес спорткомплекса: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом № 20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.