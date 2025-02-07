В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошли соревнования по бадминтону

Соревнования по бадминтону — это открытое первенство Раменского муниципального округа. Обычно, на подобных состязаниях происходит анализ результатов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены за 5 месяцев, прошедших с начала учебного года, набрали форму и сейчас показывают то, чему научились.

В Раменском всегда очень много желающих заниматься этим видом спорта, но в спорткомплексе «Борисоглебский» принимают всех детей, причем занятия бесплатные. Бадминтонисты округа всегда показывают на соревнованиях высокие результаты. Они победители и призеры не только областных, но и всероссийских соревнований.

«Спорт лишь на первый взгляд кажется легким. На самом деле, на корте приходится выкладываться и всегда быть собранным, ведь это еще и быстрый вид спорта. Ждем всех желающих заниматься на своих тренировках», — прокомментировала Анна Кобцева, главный судья соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.