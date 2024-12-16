В спорткомплексе Богородского округа завершились ремонтные работы физкультурного зала

В СК «Виктория» Богородского округа завершились ремонтные работы в спортивном зале. Работы были выполнены за счет местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе ремонта обновили напольное покрытие, установили пластиковые окна и новые батареи, что значительно улучшило условия для занятий спортом. Несмотря на возраст здания, руководство комплекса прилагает все усилия, чтобы поддерживать его в достойном состоянии.

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов, в рамках рабочей поездки, посетил спортивный комплекс, чтобы лично проверить и оценить проделанные работы.

Познакомился с новым руководителем Еленой Николаевной Изотовой. Она провела экскурсию по спортивному комплексу.

«Видно, что команда искренне радеет за свое дело. Учреждение меняется в лучшую сторону и это не может не радовать. С нетерпением жду первого турнира по дзюдо, который станет ярким событием в обновленном зале», — отметил Черемисов.

Спортивный комплекс «Виктория» предоставляет возможность заниматься в различных спортивных секциях, в таких, как секция по футболу, баскетболу, волейболу, боксу, и даже фитнесу. Здесь есть возможность развиваться и достигать личных спортивных целей для людей всех возрастов и уровней подготовки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.