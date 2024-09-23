В спортивной школе «Котельники» состоялось Первенство по самбо

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов 2009–2017 годов рождения. Как обычно география участников была обширная, помимо спортсменов из Котельников, самбисты представляли Москву, города Московской, Нижегородской, Рязанской и Липецкой областей

В качестве почетного гостя, поддерживала ребят мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, заслуженный мастер спорта России, девятикратная чемпионка мира, двадцатитрехкратная чемпионка Европы и четырнадцатикратная чемпионка России по сумо — Олеся Николаевна Коваленко! Перед началом турнира с напутственным словом выступил тренер спортивной школы «Котельники», президент федерации самбо и дзюдо Дмитрий Печенин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.