В Солнечногорске стартовал чемпионат по футзалу

Сезон 2024/25 чемпионата по футзалу городского округа Солнечногорск стартовал в ФОКе «Авангард». В турнире участвуют 14 местных команд и одна из Зеленограда, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Некоторые укрепили составы сильными игроками из соседних городов, что обещает навязать напряженную борьбу. Соревнования проходят четвертый год подряд. Их организует «Солнечногорский футбольный союз».

«Планируем только развиваться, расти и все больше привлекать людей к футболу», — сказал руководитель «Солнечногорского футбольного союза» Василий Васильев.

Турнир проводят два этапа. Вначале по круговой системе: каждая команда играет с каждой один раз. Восемь лучших попадают в группу А, остальные — в группу Б. На втором этапе также проводят круговые встречи. Чемпионов сезона определят в каждой группе.

«Мы уже третий год принимаем участие в данном чемпионате. Спасибо большое организаторам. Это сплачивает коллективы и поддерживает молодежный спорт», — отметил руководитель ФК «ТиШе» Шариф Гамидов.

В настоящее время в чемпионате лидирует команда «Серебряная черепаха». После трех игр у нее 7 очков. Следом идут «Факел», Rekintso united и «ДСЭП № 7», у которых по 6 очков по итогам двух матчей.

Чемпионат продлится до конца марта. Все участники получат награды, а лучшие игроки — индивидуальные призы.

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