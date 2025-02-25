В Солнечногорске состоялся финальный чемпионат по хоккею

В Солнечногорске прошли финальные игры чемпионата городского округа по хоккею. В решающий день на льду встретились команды «Стандарт» (Менделеево), «Витязь» (Поварово) и «Солнечногорск». По итогам матчей победителем стал «Стандарт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вначале он обыграл солнечногорцев со счетом 10:2, а затем в упорной борьбе обошел «витязей» — победителей прошлогоднего турнира.

«Играли сегодня с хорошими ребятами, очень сильные команды. Было сложно, но держались и все получилось — две победы. Наша команда славится богатой историей. Большую роль в ее развитии сыграл тренер Игорь Евгеньевич Батылин. У нас где-то около 40 человек самых разных возрастов, есть кому за 65 — 70 лет, активно подтягиваем молодежь», — сказал капитан ХК «Стандарт» Александр Селедков.

Судьи отметили высокий уровень организации, хорошую инфраструктуру для соревнований и мастерство участников.

«Ребята большие профессионалы, играли на быстрых скоростях, без грубостей и серьезных нарушений», — рассказал главный судья соревнований Евгений Лыжин.

В этом сезоне на центральном катке округа для хоккеистов выделили специальное время. Два раза в неделю они проводили тренировочные игры и соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.