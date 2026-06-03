В Солнечногорске провели турнир по спортивной аэробике

Соревнования по спортивной аэробике, приуроченные ко Дню защиты детей, прошли 2 июня в спортивной школе №1 в Солнечногорске. В них приняли участие 120 спортсменов из Солнечногорска, Химок и Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками турнира стали спортсмены в возрасте от четырех лет. Они выступили в номинациях «соло», смешанные пары, трио, группы, гимнастическая платформа и танцевальная гимнастика. Жюри оценивало номера по трем критериям: исполнение, артистизм и сложность.

«Такие соревнования — прекрасная возможность проявить себя. Особенно важно, что мы вовлекаем самых юных спортсменов: так они получают ценный опыт на старте спортивного пути и готовятся к выступлениям на более высоком уровне. Благодарю организаторов и участников за это яркое и зрелищное событие!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам соревнований победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.