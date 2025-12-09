В Солнечногорске провели кроссфит-фестиваль в честь пятилетия спортивного клуба

7 декабря в спортивном комплексе «Металлург» в Солнечногорске состоялся кроссфит-фестиваль, посвященный пятилетнему юбилею местного спортивного клуба «V8». Участники клуба состязались в индивидуальном и командном зачетах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа фестиваля включала три дисциплины. В индивидуальном зачете участники за две минуты выполняли максимальное количество повторений в шести упражнениях: горизонтальные подтягивания, запрыгивания на коробку, отжимания, становая тяга, выпады и берпи. Командные состязания состояли из эстафеты и кроссфит-лото, где необходимо было выполнить комплексы упражнений на время.

«Эти соревнования наглядно демонстрируют растущий интерес наших жителей к функциональному многоборью и здоровому образу жизни. Мы выражаем признательность всем участникам за их спортивный дух и стремление к победе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам соревнований были определены победители и призеры, получившие памятные призы, а все участники сообщества «V8» отмечены благодарственными грамотами. Организатором мероприятия выступила президент Федерации Функционального Многоборья Московской области, владелец клуба «V8» Анастасия Сайдашева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.