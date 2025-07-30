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В Солнечногорске прошли соревнования по многоборью «Заряженные спортом»

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске состоялись соревнования по многоборью среди мужчин старше 18 лет «Заряженные спортом». Участники боролись за победу в пяти дисциплинах: рывке гири, метании мяча, прыжке в длину с места, подтягиваниях и беге на 100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Абсолютным победителем стал Андрей Виннер, показавший лучшие результаты сразу в нескольких упражнениях: 70 рывков гири, бросок мяча на 42,5 метра и 24 подтягивания. Второе место занял Роман Селиванов, отличившийся в прыжках и спринте. Высокую выносливость проявил Иван Румянцев и стал бронзовым призером.

«Многоборье „Заряженные спортом“ — спортивное состязание, наполненное силой, здоровьем и единством. Это отличная возможность интересно и полезно провести время, испытать себя, а главное — надолго зарядиться энергией и позитивом!», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Победители в отдельных дисциплинах стали:

Рывок гири (16 кг): 1 место — Андрей Виннер (70 раз), 2 место — Элчин Ализаде (49 раз), 3 место — Иван Румянцев (40 раз).

Метание мяча: 1 место — Андрей Виннер (42,5 м), 2 место — Роман Селиванов (38 м), 3 место — Саркис Алан (34,5 м).

Прыжок в длину с места: 1 место — Роман Селиванов (2,45 м), 2 место — Андрей Виннер (2,37 м), 3 место — Никита Кудинов (2,30 м).

Подтягивания: 1 место — Андрей Виннер (24 раза), 2 место — Иван Румянцев (21 раз), 3 место — Роман Селиванов (20 раз).

Бег на 100 метров: 1 место — Роман Селиванов (13,54 сек.), 2 место — Иван Румянцев (14,24 сек.), 3 место — Никита Кудинов (14,26 сек.).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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