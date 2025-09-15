В Солнечногорске прошла легкоатлетическая эстафета среди смешанных команд

На стадионе спортивного комплекса «Металлург» в Солнечногорске провели легкоатлетическую эстафету на дистанции 400 метров. В мероприятии приняли участие пять смешанных команд, включающих юношей и девушек в возрасте от 14 лет и старше, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате соревнований первое место заняла команда «Не знающие побед». Серебро взяли воспитанники спортивной школы № 1, команда «Триатлон-1», а бронзовыми призерами стали участники команды «Триатлон-2». В награждении приняли участие первый замглавы муниципалитета Виталий Тушинов и начальник управления физической культуры и спорта Магомед Алиханов.

«Радостно видеть, как молодое поколение с энтузиазмом занимается спортом и достигает высоких результатов. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и воспитывают командный дух и целеустремленность. Будем и дальше поддерживать развитие спорта в округе и проводить соревнования, способствующие популяризации здорового образа жизни среди нашей молодежи», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

В завершение эстафеты каждый участник получил памятный вымпел с символикой события.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.