В Солнечногорске пройдет забег по тропам Татищева и Менделеева

В Солнечногорске 13 июля впервые состоится трейловый забег «По стопам Татищева» по живописным ландшафтам Шахматово — Болдино. Маршрут будет пролегать по культурно-историческим местам округа, которые в разные эпохи пересекали знаменитые деятели России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бегуны преодолеют порядка 12 километров, две трети трассы составят лесные грунтовые тропы. По пути будут встречаться сложные участки с крутыми склонами и трудной проходимостью (грязью). Выдача номеров будет производиться с 8:00, старт в 10:00.

К забегу допускаются желающие старше 18 лет. Участие бесплатное. Всех финишеров наградят памятными медалями, самых быстрых отметят дополнительными призами.

«По этим дорогам и тропам в разные эпохи хаживали такие знаменитые люди, как Василий Никитич Татищев, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Александрович Блок, Петр Ильич Чайковский и многие другие. Участники забега смогут насладиться красотой пейзажей округа, которые привлекали и вдохновляли великих личностей нашей страны», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Ознакомиться с условиями участия и трассами, а также пройти регистрацию можно на сайте: https://clck.ru/3Bpx7o.

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