В Солнечногорске построят завод по производству спортоборудования для людей с ОВЗ

Компания «КЕНГУРУ.ПРО», занимающаяся производством уличного спортивного оборудования, планирует уже этим летом завершить строительство нового завода в индустриальном парке «Есипово». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии будут производить детское и инклюзивное уличное спортивное оборудование, предназначенное для людей с ограниченными возможностями.

«Завершить пуско-наладочные работы и ввести в эксплуатацию новый завод площадью 2,5 тыс. кв. м „КЕНГУРУ.ПРО“ рассчитывает уже в IV квартале 2025 года. Это будет уже вторая производственная площадка компании на территории индустриального парка „Есипово“. После ее запуска компания сможет производить около 4 млн единиц спортивного оборудования в год. Общий объем инвестиций в строительство и запуск второй площадки оценивается в 250 млн рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в строительство и запуск первого завода «КЕНГУРУ.ПРО», который был запущен в начале прошлого года, составили 200 млн рублей. На сегодняшний день совокупная насыщенность Москвы и Московской области оборудованием «КЕНГУРУ.ПРО» занимает порядка 30-35%. В течение ближайших нескольких лет компания планирует занять не меньшую долю и в других регионах России.

«Запросы потребителей часто меняются. Городское развитие не стоит на месте; дизайнеры и архитекторы постоянно демонстрируют новые идеи, часть которых моментально подхватывается городскими администрациями для реализации. Особенно стремительно это происходит в Москве. Другой поток креатива — это девелоперы, которым для развития конкуренции постоянно приходится придумывать новые формы для обустройства дворовых территорий в своих ЖК. Запуск нового завода дает нам большое пространство для маневра в этом отношении. И конечно, главное — это то, что открытие новых мощностей поможет нам реализовать задачу, которую мы поставили перед собой еще полтора года назад: увеличить производство спортивных площадок для детей, а также обеспечить людей с ограниченной мобильной активностью возможностью качественно и комфортно заниматься спортом на свежем воздухе», — заявил генеральный директор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

На действующем предприятии в индустриальном парке «Есипово», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), компания проектирует и изготавливает уличное спортивное оборудование — площадки для воркаута и паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксерские стойки, теннисные столы, спортивное оборудование для детей, а также строит спортивные площадки по всему миру.

«После запуска второго завода в нашем индустриальном парке „Есипово“, компания „КЕНГУРУ.ПРО“рассчитывает запустить новое направление — производство уличного спортивного оборудования для парков и скверов, малых архитектурных форм и элементов городского декора. Готовую продукцию компания сможет поставлять по всей России“, — отметил и. о. генерального директора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.