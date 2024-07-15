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В Солнечногорске 20 июля пройдет матч между жителями округа и легендами футбола

​Жителей и гостей городского округа Солнечногорск 20 июля ожидает настоящий футбольный праздник, главным событием которого станет товарищеский матч между командой звезд российского футбола и сборной местных футболистов-любителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча станет седьмым футбольным противостоянием именитых игроков с любительскими сборными региона в рамках текущего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор».

На поле стадиона «Металлург» выйдут прославленные футболисты: Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Александр Филимонов в воротах, а также бессменный капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

Руководить игрой звездной сборной с тренерской бровки будет трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Под его руководством за три сезона существования проекта прославленные спортсмены еще ни разу не уступили жителям региона.

​Именитые игроки проведут разминку перед гала-матчем вместе с юными футболистами из местных секций. «Легенды» также подготовили для них мастер-классы, в ходе которых у каждого ребенка будет возможность сыграть в одной команде с мэтрами отечественного футбола.

​Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Болельщики также смогут насладиться главной игрой дня под «живые» комментарии дуэта профессиональных спортивных журналистов Виктора Гусева и Олега Жолобов.

​Дата проведения: 20 июля. Место проведения: округ Солнечногорск, улица Безверхова, дом 9Б, городской парк, стадион «Металлург».

​В рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. После игры в Солнечногорске звездные футболисты посетят еще три городских округа: Королев, Богородский и Пушкинский.

​С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.