В СК «Борисоглебский» в Раменском проходит чемпионат России по голболу

В СК «Борисоглебский» в Раменском проходит чемпионат России по голболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Раменское на турнир прибыло около 130 спортсменов, представляющих 12 регионов России. 12 мужских и 7 женских команд сошлись в жаркой борьбе за звание чемпиона России.

Голбол — это один из видов спорта, который является паралимпийским. Эта спортивная игра предназначена для людей, которые имеют ограничения по зрению.

Игра проходит на стандартной волейбольной площадке 9 на 18 метров, в ширину установлены ворота с каждой стороны. Чтобы уравнять шансы, играющие надевают специальные светонепроницаемые очки. Играют трое на трое, принцип прост: кто больше забьет голов, тот и в выигрыше. В мяче установлен встроенный колокольчик, и он издает звуки, поэтому спортсмены используют слух, чтобы ориентироваться на него.

Соревнования начались 9 апреля в малом зале спортивного комплекса «Борисоглебский» и завершатся 14 апреля, время проведения соревнований — с 9.00 до 19.00.

14 апреля с с 9.00 до 13.00 пройдут финальные матчи за 3-е место. В 13:30 состоится торжественное закрытие соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.