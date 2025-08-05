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В Шатуре состоялся традиционный турнир по футболу среди детских команд

В Шатуре состоялся традиционный турнир по футболу среди детских команд, посвященный памяти Александра Кустарева. На основном поле стадиона «Энергия» встретились четыре команды из Шатуры, Москвы, Тулы и Орехово-Зуева, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Победителями турнира стали москвичи — ребята из академии «ЦСКА», вторыми — орехово-зуевские спартаковцы, третье место заняли футболисты СШ «Арсенал» из Тулы. Юным футболистам шатурской спортшколы досталось четвертое место.

Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира стали «армейцы» Ярослав Ложкин и Давид Габриелян.

Лучшим вратарем турнира признан еще один «армеец» — Николай Моренков, а приз зрительских симпатий получил Всеволод Комлев из СШ «Спартак-Орехово».

Нескольких футболистов отметили призами от оргкомитета турнира.

Майка сборной России по футболу с автографом Константина Тюкавина досталась Салмону Хабибову (СШ «Арсенал»).

Майку сборной России с автографом Ивана Облякова получила Ева Скляренко (Спортшкола г. Шатура). В составе шатурской команды Ева была единственной девчонкой.

Майку сборной России по футболу с автографом Алексея Батракова вручили Владимиру Минееву (СШ «Спартак-Орехово»).

Вратарские перчатки с автографом вратаря сборной России Евгения Латышонка получил Михаил Колесников (СШ «Арсенал»).

Напомним, турнир памяти Александра Кустарева среди детских команд проводится в Шатуре ежегодно на протяжении 17 лет. Александр — молодой футболист, отработавший в спортшколе всего год, трагически погиб в 2006 году, спасая тонущего ребенка.

В этом году в организации турнира приняли участие предприниматели округа.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.