В Шатуре состоялось игры 14 тура XXXIII чемпионата России по футболу в залах

Завершились игры последнего 14 тура XXXIII чемпионата России по футболу в залах. Шатурское «Динамо» сыграло с командой «Столица» (Москва). Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Футболисты показали мощную и зрелищную игру. Оба тайма, которые длились по 20 минут, борьба шла на равных. Никто из игроков не хотел уступать.

Первый мяч залетел в ворота ФЗК «Динамо», но спустя несколько минут игроки сравняли счет.

«В первом тайме немножечко не хватало нам движения и концентрации при игре в обороне, поэтому достаточно много моментов было голевых возле наших ворот. Но в целом и результатом, и игрой сегодняшней довольны. Возможно, немножечко тонус игровой потеряли, потому что у нас игр не было практически две недели, а соперник тренируется постоянно», — поделился игрок ФЗК «Столица» (Москва) Сергей Сергеев.

На протяжении всего матча обе команды активно поддерживали болельщики. На радость зрителей захватывающая встреча сезона между главными соперниками завершилась в ничью. Итоговый счет игры — 3:3.

«Соперник — очень опытная команда и ряд игроков показали высшей уровень. Я думаю, для зрителей и для всех была очень хорошая качественная игра. Свои голы я посвящал жене и дочке, которые следили за игрой в прямом эфире. Но на трибунах в этот раз была моя родная сестра, которая приехала с Якутска со своим мужем. Это прибавляло ответственности. Сейчас у нашей команды одна задача — стать чемпионами. Будем готовиться и надеемся порадовать болельщиков», — рассказал игрок ФЗК «Динамо» (Шатура) Афанасий Федоров.

«Финал четырех», где определятся чемпион и призеры XXXIII чемпионата России, пройдет 26–27 апреля во ДС «Шатура». Игроки ФЗК «Динамо» уже забронировали себе место в итоговом турнире наравне с ФЗК «Столица» и «Элемент». Также в борьбу за медали могут вступить футболисты СК «Синьково» или «Кристалл-Заречье».

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