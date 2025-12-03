В Шатуре прошло торжественное открытие «Единой школьной лиги»

Муниципальный округ Шатура присоединился к проекту губернатора Московской области «Единая школьная лига», который стартовал в 2024 году. Школьная лига — это новый формат соревнований, предоставляющий отличную возможность проявить молодым людям себя в спорте, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественная церемония открытия «Единой школьной лиги Подмосковья» прошла 2 декабря в дворце спорта «Шатура».

«Участие в спортивных соревнованиях принимает 10 команд от наших школ. Соревнования будут проходить по таким дисциплинам как футзал, волейбол, баскетбол, шахматы. Первая игра у нас состоится уже в эту пятницу — 5 декабря», — рассказала Ольга Руденко и. о. начальника управления спорта и работы с молодежью.

На спортивном празднике болельщики познакомились с командами — участницами проекта. Среди команд провели жеребьевку, во время которой определили составы групп и соперников для каждого участника. Это важный этап предстоящих соревнований, который позволит командам лучше подготовиться и показать высокие результаты.

«Покажите самые лучшие результаты и в дальнейшем представите наш округ на чемпионате уже Московской области. Хороших результатов, только побед и главное хороших эмоций!» — обратился к ребятам глава округа Николай Прилуцкий.

Отметим, что в новом сезоне «Единой школьной лиги» участвуют 50 тысяч школьников из 49 округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.