В Шатуре прошел фестиваль по смешанным боевым единоборствам

В минувшую субботу в Шатуре прошел турнир по смешанным боевым единоборствам, сообщает пресс-служба администрации округа.

В спаррингах приняли участие около ста человек: дети от десяти лет и взрослые. Зрители горячо поддерживали свои команды.

Судейство обеспечивал Союз ММА России.

Волю к победе и яркие результаты показали даже самые маленькие спортсмены.

«У меня был хороший соперник, у него были все шансы выиграть, но удача оказалась на моей стороне. Сейчас радостно, но до схватки было очень переживательно», — поделился эмоциями сразу после боя юный борец Антон Воронин из команды «Витязь», г. Куровское.

Зрелищные бои и блестящие победы показали ребята постарше.

Шатуру представили 12 борцов клуба «Берсерк». Их тренер по ММА Разим Мамедов рассказал, что по результатам соревнований команда учтет ошибки и будет готовиться еще серьезнее.

Ближайшие соревнования, где примут участие шатурские спортсмены, состоятся в декабре в Долгопрудном. Год завершится турниром, который пройдет в Рязани. В планах на следующий год — участие в первенстве Рязани, где спортсмены пройдут отбор на ЦФО, а после — попытки отбора на Россию.

В Шатуре фестиваль прошел уже во второй раз. Организаторы планируют проводить ежегодные турниры под эгидой Федерации союза ММА.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.