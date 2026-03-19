В Шатуре определили победителей Школьной лиги по шахматам

Муниципальный этап Единой школьной лиги по шахматам прошел 18 марта в первой школе Шатуры. В турнире участвовали десять команд округа, победу одержали лицеисты Шатуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десять школьных команд сыграли семь туров, определяя сильнейших по сумме набранных очков. За каждую выигранную партию участникам начисляли баллы. Турнир стал частью единой школьной лиги.

В интеллектуальной борьбе первое место заняла команда шатурского лицея. Вторыми стали лицеисты из Рошаля, третье место — у шахматистов рошальской школы № 6. Победители представят округ на региональном этапе.

«Здесь всегда нужно думать», — отметил участник лиги Илья Полянский.

Он подчеркнул, что шахматы требуют выверенной стратегии и концентрации. Вадим Капралов добавил, что занимается игрой с детства и начал тренироваться еще в первом классе во время продленки.

Региональный этап пройдет 5 апреля в СКЦ «Рошаль». В Шатуре встретятся 14 команд из Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.