В серпуховском филиале военной академии РВСН прошла военно-спортивная игра

Свои способности в эстафете продемонстрировали учащиеся девяти школ городского округа Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Игра «Служу Отечеству» — это демонстрация физической и военной подготовки. Главное здесь — это ловкость, спортивный дух и знание истории. Каждая команда боролась за звание лучше в пяти этапах: марш-бросок, полоса препятствий, сборка и разборка автомата, стрельба, медицинский конкурс и викторина. У каждого задания есть свои правила, которые нужно соблюдать. Иначе, высоких баллов не заработать.

Муниципальный этап областной военно-патриотической игры проходит на базе Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого.

«Ваши учителя, родители и мы — гордимся вами! Гордимся за то, что в нашей стране есть такие спортивные ребята достойные наших солдат победителей! Всем командам желаю упорства, сплоченности и хороших результатов!» — отметил начальник Серпуховского филиала военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майор, Михаил Баитов.

С добрыми пожеланиями к ребятам также обратились: депутат Совета депутатов г. о. Серпухов Олег Андрух, председатель Комитета по образованию администрации г. о. Серпухов Оксана Евдокимова и участник специальной-военной операции Станислав Дередюк.

В каждой из девяти команд по четыре человека. Выполнить все быстро и без ошибок — установка для каждого. Особое внимание к физической подготовке. Тренировались даже в выходные дни.

Военно-патриотическая игра «Служу Отечеству» — это возможность для каждого школьника проявить себя, стать сильнее и найти новых друзей.

По итогам муниципального этапа военно-патриотической игры «Служу Отечеству» лучшими стали:

МБОУ «Школа современного образования»;

МБОУ «Образовательный комплекс им. Владимира Храброго»;

МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 3.

