В Серпухове установили новые воркаут площадки по 5 адресам

В Серпухове активно работают над созданием условий для занятий спортом в шаговой доступности. В рамках партийного проекта «Спорт в каждый двор», реализуемого «Единой Россией», в этом году было установлено 5 новых площадок для воркаута. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь жители округа могут заниматься физическими упражнениями и тренировками на следующих адресах:

ул. Физкультурная, 25-27;

ул. Дальняя, 2, 2А — ул. Цеховая, 34;

ул. Пушкина, 1;

ул. Юбилейная, 2-6.

Однако не только воркаут стал доступен жителям Серпухова. В муниципалитете также были оборудованы три зоны для настольного тенниса. Теперь любители этой игры могут наслаждаться ею и тренироваться по следующим адресам:

ул. Юбилейная, 11 А-Г;

ул. Физкультурная, 25-27;

ул. Юбилейная, 2-6.

«Инфраструктура для активного и здорового образа жизни востребована у жителей всех поколений, ежегодно увеличиваем количество и разнообразие спортивных площадок. Тренируйтесь и будьте здоровы», — сказал глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.