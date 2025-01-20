В Серпухове стартовал сезон соревнований по мотокроссу

19 января в Серпухове открыли новый сезон соревнований по мотокроссу. На трассе спорткомплекса «Красные Крылья» масштабно прошла первая мотогонка этого года — «Русская зима», сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционные соревнования по мотокроссу и супер-эндуро от спортивной школы «Зубренок» на базе «Красных Крыльев» проводятся уже более 15 лет. Каждый год они объединяют все больше участников, даря яркие эмоции спортсменам и болельщикам.

Соревнования стали настоящим праздником для любителей экстремального спорта и собрали порядка 200 гонщиков разных возрастов. Испытать себя на прочность приехали спортсмены не только из Москвы, Подмосковья и ближайших областей, но и из Магнитогорска, Чебоксар и Екатеринбурга. Каждый был готов продемонстрировать свою силу духа и мастерство.

Мотогонки «Русская зима» — это не про погоду, а про стойкость и выносливость. Несмотря на отсутствие снега, участники были готовы к серьезной борьбе на сложных трассах. Каждый заезд — это не только тест на физическую силу, но и проверка стратегического мышления и умения преодолевать трудности.

«Поздравляю победителей и желаю всем гонщикам успешных выступлений и ярких спортивных моментов в новом году!» — сказал глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.