В Серпухове состоялся фестиваль «На футбольной волне»

В минувшие выходные на территории парка имени Олега Степанова в Серпухове прошел масштабный фестиваль «На футбольной волне», направленный на пропаганду активного образа жизни и развитие футбола среди населения города. В мероприятии приняли участие воспитанники спортивных школ муниципалитета, профессиональные спортсмены и многочисленные семейные команды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа фестиваля была организована с учетом различных возрастных категорий и уровней подготовки. Участников ждала совместная спортивная разминка под руководством опытных тренеров фитнес-центров Серпухова, что способствовало правильной подготовке к основным состязаниям. Далее состоялись футбольные турниры, в которых соревновались как взрослые, так и юные футболисты. Для гостей был предусмотрен ряд тематических мастер-классов, позволяющих расширить знания и навыки в футболе и смежных направлениях.

Это мероприятие стало важной частью поддержки массового спорта, что соответствует приоритетным задачам администрации Серпухова по укреплению здоровья населения и формированию спортивной культуры. Проведение подобных фестивалей способствует воспитанию здорового поколения и развитию единой, активной городской среды.

Активный образ жизни остается ключевым фактором поддержания здоровья и внутренней гармонии, а мероприятия подобного уровня служат мощным объединяющим ресурсом для жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.