В Серпухове состоялись первые соревнования юных операторов беспилотных авиационных систем

В Дашковской школе сегодня состоялись соревнования «Юный оператор БАС» (беспилотных авиационных систем). Они прошли в форме открытого урока. Пришедшие сегодня в большой спортивный зал ученики школы узнали для себя много нового о популярных квадрокоптерах, а после теоретической части увидели, что могут FPV-дроны в руках юных спортсменов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Соревновались две команды: команда кружка авиамоделирования «Точка роста» при Дашковской школе и команда кадетов школы авиамоделирования «Витязи» Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго при храме святителя Николая в Березне.

Участников поприветствовала депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова. Татьяна Владимировна от всей души пожелала участникам честной борьбы.

Юные спортсмены познакомили гостей с основными направлениями в развитии беспилотных летательных аппаратов, приборами, участвующими в полете, и устройством основных узлов. После теоретической части были специальные упражнения и захватывающие гонки на тиневупах.

Затем все желающие попробовали себя в роли пилотов цифрового дрона Mavic 3.

Ребята соревновались в командном и личном зачетах. Все участники получили грамоты, а победители — дипломы.

Сергей Волков, представитель Серпуховского отделения мотоклуба «Ночные волки» подарил сертификаты на прогулку на квадроцикле пяти лучшим спортсменам.

Школьники и кадеты продемонстрировали свое мастерство пилотирования квадрокоптера, реакцию и быстроту ориентации в пространстве. Пока более слаженную работу показали кадеты, но и школьники были на высоте!

Оператор беспилотного аппарата — это современная профессия, которая только начинает охватывать рынок. Специалисты требуются в МЧС, в аграрной сфере, строительстве. Ребята в Дашковской школе делают первые шаги в важном для нашего муниципалитета деле. Им помогают, при поддержке директора школы Виктора Горшкова, настоящие энтузиасты — Александр Калугер, протоиерей Владимир Зотов, Сергей Зотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.