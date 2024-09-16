В Серпухове состоялись первые экстремальные соревнования на новых спортобъектах

На новом скейт-парке в Комсомольском парке г. о. Серпухов прошли первые открытые городские соревнования по экстремальным видам спорта (трюковой самокат и скейтборд), приуроченные к открытию площадки и Дню города, сообщает пресс-служба горокруга.

В них приняли участие около 30 спортсменов из Серпухова, Москвы, Чехова и других городов Московской области.

Организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Экстрим», базирующийся во Дворце молодежи «Дружба».

Участников разделили на три группы, по возрасту и участию — самокат или скейтборд.

Соревнования прошли в формате единоличного заезда, который длился одну минуту. За это небольшое время спортсмены должны были показать свое мастерство, максимальное количество трюков, использование фигур, которые есть на площадке. На демонстрацию своих навыков у участников было две попытки.

Победителей отметили наградами муниципалитета и спонсоров.

Много молодежи занимается физическими активностями, проводит время на свежем воздухе, старается улучшить свои результаты и достигнуть больших вершин. В этом им помогают новые спортивные площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.